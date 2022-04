Voorzitter Europees Parlement onderweg naar Kiev

vrijdag 1 april 2022 , 1:48

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP/AFP/DPA) - De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, is onderweg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Op Twitter schrijft de Maltese in zowel het Oekraïens als het Engels dat zij "onderweg is naar Kiev". Het bericht is voorzien van een foto van Metsola op een treinstation.

De reis van de kersverse voorzitter van het Europees Parlement was uit veiligheidsoverwegingen niet aangekondigd. Ook is het niet duidelijk wat er precies op het programma staat. Een woordvoerder wil enkel kwijt dat Metsola "een boodschap van hoop en steun zal brengen". Ze is de eerste leider van een Europees instituut dat sinds het begin van de oorlog een bezoek brengt aan de Oekraïense hoofdstad.

Vorige maand reisden de regeringsleiders van Polen, Slovenië en Tsjechië per trein naar Kiev. Na afloop van dat bezoek riep de Poolse premier Mateusz Morawiecki Europese, Britse en Amerikaanse leiders op om Kiev ook te bezoeken om er "in de ogen van de vrouwen en kinderen te kijken".

Terug naar boven