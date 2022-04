Rusland legt inreisverbod op aan EU-kopstukken

donderdag 31 maart 2022 , 17:53

Bron: WikiMedia/Meghas

MOSKOU (ANP) - Rusland legt sancties op aan leiders van de Europese Unie, een aantal EU-commissarissen en Europese militaire topfiguren, als reactie op de sancties na de Russische invasie in Oekraïne. In de praktijk betekent dat een verbod om naar Rusland te reizen.

Ook het leeuwendeel van de Europarlementariërs wordt getroffen door de maatregel. De lijst bevat verder regeringsleden en parlementariërs uit een aantal EU-lidstaten, evenals publieke figuren en mediapersoonlijkheden die zich tegen Rusland uitspreken.

"Het sanctiebeleid van de Europese Unie jegens Rusland gaat alle grenzen te buiten", aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. "Door haar optreden zorgt de Europese Unie niet alleen voor een impasse in de betrekkingen met Rusland, maar brengt zij ook het welzijn en de veiligheid van haar eigen burgers in gevaar, evenals de stabiliteit van het mondiale financiële en economische systeem", staat in een verklaring. Namen worden daarin niet genoemd.

Moskou legde twee weken geleden al inreisverboden op aan de Amerikaanse president Joe Biden, ministers en andere hoge functionarissen in de VS. Ook de Canadese premier Justin Trudeau en ruim driehonderd andere Canadezen kwamen toen op de lijst te staan.

