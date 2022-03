Sophie in 't Veld krijgt voortouw onderzoek Pegasus-spionagesoftware

woensdag 30 maart 2022 , 14:16

BRUSSEL (ANP) - D66'er Sophie in 't Veld gaat namens het Europees Parlement het bespioneren van de telefoons van oppositiepolitici, journalisten en activisten met Israëlische software onderzoeken. De zogeheten Pegasus-software is onder meer gebruikt door EU-landen Polen en Hongarije.

In 't Veld is benoemd tot rapporteur en krijgt zo het voortouw in de commissie van 38 Europarlementariërs die het EU-parlement met het onderzoek heeft belast. Over een jaar moeten ze het parlement verslag uitbrengen. Dat stemt dan over hun conclusies en aanbevelingen.

Overheden braken met de spyware van het Israëlische bedrijf NSO in op de telefoons van tienduizenden nietsvermoedende mensen, brachten onderzoeksjournalisten vorige zomer aan het licht. Niet alleen die van terroristen en criminelen, maar ook van politieke tegenstanders en dissidenten. Onder meer de Franse president Emmanuel Macron en de Marokkaanse koning Mohammed VI werden het slachtoffer.

In 't Veld tilt zwaar aan de kwestie. Ze wijst erop dat niet alleen de privacy van velen is geschonden, maar mogelijk ook verkiezingen zijn beïnvloed. De Poolse regeringspartij zou de software tijdens de verkiezingscampagne van 2019 mogelijk hebben ingezet tegen rivalen.

