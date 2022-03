EU-hof wijst rechter uit Oostbloktijd niet per definitie af

dinsdag 29 maart 2022 , 15:52

LUXEMBURG (ANP) - Rechters in Europese landen die zijn benoemd toen hun land nog niet democratisch was, kunnen best onafhankelijk en onpartijdig hun werk doen. Zo'n achtergrond maakt hen niet per definitie ongeschikt voor hun werk, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

De regeringen van Oost-Europese EU-landen als Polen en Slovenië klagen al langer dat vooral hun rechterlijke macht nog tal van hele en halve communisten zou tellen. Pogingen van de regering in Warschau om die eruit te werken zijn uitgemond in een stevige ruzie met Brussel. De Europese Commissie ziet de onafhankelijkheid van Poolse rechters juist aangetast door de grotere greep van Warschau.

Het Europese hof in Luxemburg moest zich over de kwestie uitspreken op verzoek van de hoogste Poolse rechtbank. Die twijfelde aan de geschiktheid van een rechter die onder het communistische regime zijn loopbaan was begonnen en nadien niet opnieuw de ambtseed had afgelegd. Over twee anderen bestonden bedenkingen omdat ze zijn benoemd door de raad voor de rechtspraak in een periode dat de rechterlijke macht nog niet 'hervormd' was naar de wensen van de huidige Poolse PIS-regering.

