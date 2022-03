EU-landen eens over coördinatie opvang Oekraïense vluchtelingen

maandag 28 maart 2022 , 19:44

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen zijn het eens geworden over een reeks maatregelen die de stroom vluchtelingen uit Oekraïne in goede banen moet leiden en hen moet beschermen tegen mensenhandel. Het tienpuntenplan voorziet onder meer in het koppelen van gegevens die de lidstaten nu nog nationaal opslaan over geregistreerde vluchtelingen. Ook willen de lidstaten de vervoersmogelijkheden per bus en trein voor vluchtelingen coördineren.

Er zijn sinds het begin van de Russische invasie 3,8 miljoen mensen, onder wie de helft kinderen, naar de Europese Unie gevlucht, zei Eurocommissaris Ylva Johansson na afloop van een spoedvergadering van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in Brussel. Meer dan een miljoen van hen trekt verder dan de vier EU-buurlanden van Oekraïne, maar de meesten willen in Polen blijven om zodra het kan terug te keren.

De vluchtelingen moeten zoveel mogelijk informatie krijgen over hun mogelijkheden in hun tijdelijke nieuwe thuisland, en er worden hotlines opgezet waar ze met vragen terecht kunnen. Ook wil de EU dat eerstelijnshulpverleners worden getraind om slachtoffers van mensenhandel te herkennen.

Terug naar boven