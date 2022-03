Hofvijver maart 2022: ‘Hoe Ruslands' oorlog Europa volop versnelt en soms vertraagt’

maandag 28 maart 2022 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Europese samenwerking wordt door de oorlog in Oekraïne volop versnelt en soms vertraagt, zo schrijft Jan Werts in de nieuwe Hofvijver, de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut. Een verenigde Europese Unie beantwoord de Russische invasie met forse investeringen in defensie en meer regie op de energiemarkt enerzijds en radiostilte over rechtsstaatschendingen van lidstaten anderzijds.

Ook het mediabeleid van de EU valt op door het blokkeren van verscheidene Russische staatsmedia. Wouter Hins gaat in op de verhouding tussen het uitzendverbod op media als Russia Today en Sputnik en de grondrechten van burgers. Eveneens besteed Jeroen Bult aandacht aan de achterdocht van de Baltische landen ten opzichte van de huidige Europese eenheid.

Naast de oorlog is er in de recente editie ook aandacht voor de rap naderende Franse presidentsverkiezingen waar universitair docent Marloes Beers haar licht op laat schijnen. Andere verkiezingen die op de agenda staan zijn die in Hongarije waar onderzoeker Tibor Hargitai over schrijft.

Bron: De Hofvijver

