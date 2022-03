EU geeft 13 miljoen euro voor duurzaam bosbeheer in Suriname

zondag 27 maart 2022 , 18:56

PARAMARIBO (ANP) - De Europese Unie heeft 13 miljoen euro uitgetrokken om de Surinaamse bossen te beschermen, meldt de Surinaamse regering. Het geld van de EU zal onder andere gebruikt worden om duurzame vormen van houtkap en verwerking te ontwikkelen.

Een voorbeeld van duurzaam bosbeheer is het systeem van selectieve houtkap. Dit houdt in dat alleen bomen met een bepaalde doorsnee geveld mogen worden. Dit in tegenstelling tot kaalkap, waarbij alle bomen in een keer worden omgezaagd. Ook de bescherming van het mangrovebos dat in Suriname nog op veel plekken aanwezig is, zal aandacht krijgen.

Voor de meeste dorpsbewoners in Suriname is de houtsector de belangrijkste bron van inkomsten. Daarom is het essentieel ervoor te zorgen dat de dorpsgemeenschappen genoeg kunnen blijven verdienen, zodat ze in hun dorpen kunnen blijven wonen, aldus de regering.

De minister van Grondbeleid en Bosbeheer en de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu zijn de eerste verantwoordelijken voor de besteding van de EU-fondsen.

