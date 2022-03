VS en EU kondigen extra Amerikaanse gasleveringen aan

vrijdag 25 maart 2022 , 10:28

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Verenigde Staten gaan Europa nog dit jaar minimaal 15 miljard kubieke meter vloeibaar gemaakt aardgas (lng) meer leveren dan vorig jaar, melden de Europese Unie en het Witte Huis. De Amerikaanse president Joe Biden en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie geven later vrijdag op een persconferentie meer informatie over de overeenkomst. De extra levering is goed voor 8 tot 10 procent van de hoeveelheid gas die Europa nu nog jaarlijks van Rusland afneemt.

Met de extra leveringen willen de VS de landen van de Europese Unie helpen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Daarnaast gaan de VS en de EU samen een werkgroep oprichten die moet zorgen voor energiezekerheid voor Oekraïne en de EU in aanloop naar de volgende winter en de winter van 2023/2024. Tot 2030 zal de EU zo'n 50 miljard kubieke meter extra afnemen, zo belooft het landenblok.

Ook gaan ze samenwerken om de CO2-uitstoot van lng-installaties te verminderen, onder meer door die op groene stroom te laten draaien en te zorgen voor zo min mogelijk lekken in pijplijnen. Verder moet de lng-infrastructuur zo worden gebouwd dat die later kan worden omgevormd voor gebruik met waterstof.

De extra leveringen waren al eerder uitgelekt. Ook Canada gaat extra lng leveren aan Europa, maar heeft daar wat meer tijd voor nodig. Europa is nu nog voor zo'n 40 procent van zijn gas afhankelijk van Rusland. In totaal neemt Europa jaarlijks tussen de 150 en 190 miljard kubieke meter gas af van Rusland, schat energie-onderzoeker Rystad Energy. Daarvan stroom 52 miljard kubieke meter door Oekraïne.

De laatste maanden namen de gasleveringen vanuit Noord-Amerika, die daarvoor zeer klein waren, al toe omdat door de hoge gasprijzen in Europa het voor handelaren interessanter was om gas hierheen te vervoeren dan naar Azië. Door de oorlog in Oekraïne is daar de Europese wens bijgekomen om van het Russische gas af te gaan.

Terug naar boven