Europese gasprijs omlaag door mogelijke gasdeal met VS

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is donderdagmiddag stevig gedaald op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam. De handel reageerde op een bericht dat de Verenigde Staten de Europese Unie dit jaar aan een flinke voorraad vloeibaar gemaakt gas (lng) gaan helpen. Daardoor zou Europa minder afhankelijk worden van Russisch gas.

De prijs ging naar ongeveer 110 euro per megawattuur. Dat komt neer op een afname van zo'n 6 procent. Eerder op de dag stond de prijs tijdelijk nog bijna 10 procent in de plus.

De Financial Times meldde op basis van ingewijden dat de Verenigde Staten van plan zijn om de EU voor het einde van dit jaar maar liefst 15 miljard kubieke meter lng te leveren. Hierover zou nog worden gepraat in Brussel. Maar de zakenkrant gaf aan dat de Amerikaanse president Joe Biden en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen mogelijk op vrijdag al een deal kunnen aankondigen.

Door de oorlog in Oekraïne steeg de gasprijs de afgelopen tijd sterk. Op een gegeven moment kostte gas zelfs 345 euro per megawattuur. De dreiging van sancties van het Westen en dreigementen van Rusland om de gaskraan dicht te draaien leidden tot zenuwen bij gashandelaren. Inmiddels ligt de prijs een stuk lager. De zorgen bij handelaren waren al wat afgenomen door de nog altijd gestage stroom van Russisch gas en de komst van warmer weer. Toch moet er nog steeds veel meer betaald worden voor gas dan een jaar geleden.

