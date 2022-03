Kamer wil dat kabinet zich inzet voor Europees herstelprogramma voor Oekraïne

donderdag 24 maart 2022 , 16:45

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer roept het kabinet op zich in te zetten voor een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. De Tweede Kamer nam daar vandaag een motie over aan van Mustafa Amhaouch (CDA) naar aanleiding van het debat over de Europese Raad van 24 en 25 maart.

De motie verzoekt de regering in de Europese Unie proactief draagvlak te zoeken voor de totstandkoming van een dergelijk herstelprogramma, en verzoekt de regering ook om een voortrekkersrol te nemen in de uitvoering van dit programma. In de bijeenkomst van de Europese Raad van vandaag en morgen zou Nederland zich hiervoor moeten inzetten.

De Kamer debatteert in de regel over elke Europese top, waar de regeringsleiders van de lidstaten samenkomen om over de grote lijnen van het Europees beleid te vergaderen. De oorlog in Oekraïne domineert de gesprekken die regeringsleiders vandaag en morgen voeren.

Bron: Tweede Kamer

