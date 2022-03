Staatssteunregels versoepeld voor EU-bedrijven na sancties tegen Rusland

donderdag 24 maart 2022 , 12:00

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Bedrijven binnen de Europese Unie die getroffen zijn door de sancties tegen Rusland kunnen op grond van de EU-staatssteunregels tot 400.000 aan staatssteun krijgen. Dat maakte de Europese Commissie gisteren bekend. De tijdelijke versoepeling zal gelden tot 31 december 2022.

Voor bedrijven die actief zijn in de landbouw en visserij gaat het om bedragen tot 35.000 euro aan directe steun. Ook kunnen bedrijven met fors stijgende energiekosten steun krijgen tot 30% van de kosten, met een maximum van twee miljoen euro. De staatssteun kan in verschillende vormen geleverd worden, waaronder directe subsidies.

Staatssteun is in de EU in principe verboden omdat het bedrijven die steun ontvangen een oneerlijk voordeel geeft ten opzichte van concurrenten. Bij crisissituaties kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Zo werden de staatssteunregels ook tijdelijk versoepeld in reactie op de coronacrisis. Nu wordt naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne iets soortgelijks gedaan.

