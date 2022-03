Europese Commissie wil betere cyberbeveiliging EU-instellingen

donderdag 24 maart 2022 , 11:30

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor een verordening voor betere cyberbeveiliging van de instellingen van de Europese Unie. Het doel van het voorstel is het verbeteren van de weerbaarheid van de instellingen en de responscapaciteit bij cyberaanvallen. Dat wil de Commissie doen door het basisniveau van cyberbeveiliging te verhogen en minimumregels in te stellen.

De voorgestelde maatregelen omvatten onder andere een versterking van CERT-EU, het cybercrisisresponsteam dat de ICT-infrastructuur van de EU-instellingen beveiligt, cyberaanvallen opspoort en daarop reageert. CERT-EU zou volgens de Commissie moeten worden omgedoopt tot een 'cyberbeveiligingscentrum'. Ook zouden alle instellingen een intern kader moeten opzetten met minimumregels voor het beheer en de controle met betrekking tot beveiligingsrisico's. Tot slot zou een Interinstitutionele raad toezicht moeten houden op de uitvoering van deze maatregelen door de instellingen.

Volgens de Commissie is betere beveiliging nodig, omdat het aantal cyberaanvallen op de EU-instellingen sterk is toegenomen tussen 2019 en 2021. De daders proberen onder andere openbaar gemaakte informatie te stelen en de publieke opinie te manipuleren, aldus de Commissie. Tegelijkertijd heeft de onderlinge verwevenheid van digitale systemen risico’s op het gebied van cyberbeveiliging vergroot. 'Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk' is één van de zes grote beleidsprioriteiten van de Commissie Von der Leyen.

