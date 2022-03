Biden en andere leiders in Brussel voor reeks toppen over Oekraïne

donderdag 24 maart 2022 , 8:14

BRUSSEL (ANP) - Tientallen westerse leiders, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden, hebben zich verzameld in Brussel voor een overlegcarrousel met de oorlog in Oekraïne als middelpunt. Er staat zowel een top van de NAVO als van de Europese Unie en van zeven van 's werelds belangrijkste economieën op het programma.

De dag begint om 10.00 uur op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De leiders van de dertig NAVO-landen, onder wie premier Mark Rutte, bespreken dan verdere hulp aan niet-lid Oekraïne, van wie de president ook zal inbellen. Ze zullen de stationering goedkeuren van extra troepen in oostelijke lidstaten als Hongarije en Roemenië, die Rusland in hun richting zien oprukken. NAVO-chef Jens Stoltenberg stelt volgens NAVO-bronnen zijn afscheid vanwege de spanningen een jaar uit.

De leiders van zes grote NAVO-landen zien vervolgens hun Japanse collega aanschuiven voor een korte G7-top. De zeven belangrijke industrielanden overleggen eveneens over de Russische oorlog tegen Oekraïne. Japan houdt zich minder afzijdig dan het gewoon is en volgt grotendeels de strafmaatregelen die de VS en Europa aan Rusland hebben opgelegd.

Aan het eind van de middag is Biden ook enkele uren te gast bij de EU-top, al vertrekt hij alweer vóór het diner. Het is een zeldzaamheid dat een Amerikaanse president aanschuift bij zulk overleg van de regeringsleiders van de EU. Hij hoopt hen over te halen Rusland nog harder aan te pakken en bijvoorbeeld diens export van gas en olie in te perken. Dat is een belangrijke inkomstenbron voor het Kremlin. Maar de EU-leiders zijn het daar niet over eens en hebben al duidelijk gemaakt dat dat er nog niet van komt.

Concrete maatregelen zijn ook niet onmiddellijk het doel van de overlegmarathon, zeggen diplomaten. Voorop staat het signaal aan Moskou dat het Westen nog altijd eensgezind optreedt en opstaat tegen de oorlog. Biden liet vooraf weten in Europa "de internationale gemeenschap te mobiliseren om Oekraïne te steunen en te verzekeren dat Poetin een zware economische tol betaalt voor de oorlog waarvoor hij gekozen heeft".

De EU-leiders gunnen aan het begin van de top verder hun voorzitter officieel een verlenging van zijn termijn. De Belg Charles Michel kan nog eens tweeënhalf jaar aanblijven, zo is al duidelijk geworden.

