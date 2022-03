Ook Europees consumentenvertrouwen zakt weg

woensdag 23 maart 2022 , 17:14

© Santeri Viinamaki

LUXEMBURG (ANP) - In navolging van het Nederlandse consumentenvertrouwen is ook het Europese vertrouwen in maart ver weggezakt door de oorlog in Oekraïne. Volgens de cijfers van de Europese Commissie is het vertrouwen gezakt tot het laagste niveau sinds de eerste maanden van de coronapandemie. Door de Russische inval zijn onder andere de energieprijzen hard opgelopen. Die jagen ook de inflatie verder aan.

De graadmeter van de Europese Commissie voor het economisch sentiment in het eurogebied zakte tot min 18,7 van min 8,8 in februari. Door de oorlog is de vrees voor een hoge inflatie verder aangewakkerd. Daarnaast zal de economische expansie stagneren, zo is de verwachting.

In een "ernstig" scenario, waarbij het conflict verder escaleert en er nog meer sancties worden ingesteld, ziet de Europese Centrale Bank de prijsstijging oplopen tot 7,1 procent dit jaar. De economische groei blijft daar met een verwachte 2,3 procent ver achter. Daarbij speelt mee dat de loongroei stabiel lijkt te blijven. Volgens kenners van ING is de daling van de reële lonen in de eurozone in zeker vijftig jaar niet zo groot geweest, wat ook in de vertrouwenscijfers tot uiting komt.

De grote vraag is volgens de kenners hoe de hogere prijzen en de bezorgdheid over de veiligheid zich verhouden tot de besparingen die tijdens de pandemie zijn opgebouwd en tot de heropening van de economieën na de crisis. Hoe dan ook lijkt een vertraging van de consumentenbestedingen in de maak.

