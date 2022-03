EC waarschuwt dat mensenhandelaars azen op Oekraïense vluchtelingen

woensdag 23 maart 2022 , 15:16

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De miljoenen vrouwen en kinderen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht lopen het gevaar in verkeerde handen te vallen, waarschuwt de Europese Commissie. Zij heeft aanwijzingen dat mensenhandelaars op hen azen om ze bijvoorbeeld in de prostitutie aan het werk te zetten.

"We hebben signalen dat er auto's klaarstaan om kwetsbare kinderen en vrouwen op te pikken", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson. Er zouden eveneens aanwijzingen zijn dat "de online vraag naar Oekraïense vrouwen voor seksuele diensten" stijgt. Ze drukt vluchtelingen op het hart om op hun hoede te zijn en bijvoorbeeld zo mogelijk samen en per bus te reizen en nooit hun paspoort af te geven aan iemand anders dan een overheidsfunctionaris.

De Europese Unie telt inmiddels meer dan 3,5 miljoen Oekraïense vluchtelingen. Meer dan de helft van hen verblijft in Polen.

