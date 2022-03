Kabinet: overnemen Oekraïense vluchtelingen nu niet aan de orde

woensdag 23 maart 2022 , 15:48

gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Het grootschalig herverdelen van Oekraïense vluchtelingen uit andere Europese landen naar Nederland is momenteel niet aan de orde. Dat zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) woensdag in debat met de Tweede Kamer.

Maandag spreekt Van der Burg met zijn Europese collega's over de vluchtelingencrisis die is ontstaan sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne vorige maand. Een aantal partijen, waaronder D66 en de PvdA, vindt dat het tijd is om buurlanden van Oekraïne, waar de meeste vluchtelingen worden opgevangen, te hulp te schieten. Zo heeft Polen al zo'n twee miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. In Nederland zijn tot dusver ruim 26.000 opvangplekken geregeld, de komende weken moeten dat er in totaal 50.000 worden.

Maar volgens Van der Burg ligt herverdeling maandag niet op tafel, omdat zijn Oost-Europese collega's hier vooralsnog niet om hebben gevraagd. Het kabinet gaat dat nu ook niet aan deze landen aanbieden.

Coalitiepartij VVD vindt dat er nu überhaupt niet over herplaatsing moet worden gesproken, omdat onzeker is hoe de vluchtelingencrisis er over een week of een maand uitziet. Het regelen van 50.000 plekken is nu al een uitdaging, zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans.

Van der Burg heeft er "het volste vertrouwen" in dat die 50.000 plekken gehaald worden, maar is tegelijkertijd terughoudend met het actief naar Nederland halen van meer mensen. Voor Moldavië, dat per hoofd van de bevolking de meeste Oekraïners opvangt, is een uitzondering gemaakt: 500 mensen worden daar vandaan naar Nederland gehaald. Maar verder wil het kabinet daarin nu niet gaan.

"We weten niet hoeveel mensen er nog komen", aldus de bewindsman. "We moeten er rekening mee houden dat het er meer dan 50.000 worden. We moeten het wel aankunnen."

Burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei eerder deze maand dat eigenaren van leegstaande gebouwen verplicht zouden kunnen worden om vluchtelingen te huisvesten als hun aantal zo snel blijft stijgen. Maar volgens Van der Burg is dat alleen een "allerlaatste redmiddel", en dan alleen als er fors meer dan 50.000 mensen op te vangen zijn. Daarbij zou het dan niet om "onteigening" maar om "vordering" gaan, benadrukte Van der Burg.

