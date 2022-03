Diesel in veel EU-landen nu duurder dan benzine

woensdag 23 maart 2022 , 13:08

Bron: © PDC

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG/Belga/DPA) - In veel andere Europese landen dan Nederland is diesel nu duurder dan benzine. In Duitsland gebeurde dat deze maand bijvoorbeeld voor het eerst in minstens vijftien jaar, in Frankrijk was dat afgelopen decennium alleen eind 2018 zo. Ook in België speelt dit. Daar wordt diesel ook alweer duurder dan voordat de accijnzen werden verlaagd, afgelopen weekend.

De maximumprijs van een liter van de brandstof gaat in België donderdag met 17,4 cent omhoog tot 2,0780 euro, meldt de federale overheidsdienst Economie. De accijnsverlaging van afgelopen weekend zorgde nog voor een korting op de literprijs van diesel van 17,5 cent. In Nederland is de gemiddelde adviesprijs van diesel nu 2,284 per liter volgens consumentencollectief UnitedConsumers. Hier worden de accijnzen per 1 april verlaagd met 11 cent op diesel en 17 cent op benzine.

Nederland is een van de tien landen in de Europese Unie waar benzine nog duurder is. De gemiddelde adviesprijs van een liter is hier 2,436 euro. In de overige zeventien EU-landen is benzine de goedkopere brandstof. Dat gold op 28 februari nog maar voor negen lidstaten. Europa is voor diesel meer afhankelijk van Rusland dan voor benzine, waardoor de dieselprijs over het algemeen harder is gestegen.

Italië greep dinsdag in met een belastingverlaging van 30,5 cent per liter benzine en diesel, waardoor de brandstoffen nu met een prijs van ruim onder de 2 euro weer goedkoper zijn dan voor de oorlog uitbrak.

Terug naar boven