Ook problemen treintransport China en EU door sancties Rusland

Bron: Pixabay

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De stagnatie van het vervoer van goederen per trein tussen China en de Europese Unie dreigt de toeleveringsproblemen van bedrijven verder te vergroten. Ruim een miljoen containers worden normaal gesproken vervoerd over het meer dan 9600 kilometer lange spoorwegennetwerk, dat Oost-China en West-Europa verbindt en via Rusland loopt.

Door de westerse sancties tegen Rusland moeten voor deze containers nu nieuwe routes over zee worden gevonden. Dit zal waarschijnlijk leiden tot hogere transportkosten en een verdere verslechtering van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketens.

Door de oorlog in Oekraïne proberen exporteurs en logistieke bedrijven die auto-onderdelen, auto's, laptops en smartphones vervoeren de routes over land door Rusland en het oorlogsgebied te vermijden. Veiligheidsrisico's en betalingsproblemen als gevolg van de sancties tegen Rusland spelen ook een rol. Verder zijn bedrijven bang dat klanten in Europa hun producten die over het Russische spoor zijn vervoerd zouden kunnen gaan boycotten.

Kuehne + Nagel International, een van grootste logistieke dienstverleners in Europa, weigert nu al spoorvracht van China naar Europa, zegt Marcus Balzereit, senior vicepresident voor Azië-Pacific bij het in Zwitserland gevestigde bedrijf. Volgens Balzereit slagen sommige fabrikanten erin om productieonderbrekingen te voorkomen door een combinatie van transport van onderdelen via schepen en vliegtuigen. Maar de transportkosten nemen daardoor wel toe. Volgens transportanalist Um Kyung-a van Shinyoung Securities is het voor deze bedrijven echter belangrijker om hun productie draaiende te houden.

Chinese staatsmedia meldden eerder deze week al dat het exportvolume van treinen die vanuit de haven van het Chinese Dalian naar Europa gaan in maart "sterk is verminderd". Vorig jaar vervoerden treinen ongeveer 1,5 miljoen containers met goederen ter waarde van zo'n 75 miljard dollar tussen China en Europa. Dat is ongeveer 4 procent van de totale handel tussen de twee economische blokken, volgens schattingen van adviesbureau Bain & Co.

Het duurt volgens logistiek dienstverlener DSV ongeveer twee weken om Aziatische goederen via het spoor naar Europa te vervoeren, vergeleken met een maand per schip. Schepen zijn nog steeds de goedkoopste optie. De kosten van het vervoer van een container per spoor zijn ongeveer twee keer zo hoog als die van zeevracht en een kwart van het verzenden van goederen door de lucht.

