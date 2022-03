Hongarije eist miljarden EU-coronafonds wegens oorlog Oekraïne

dinsdag 22 maart 2022 , 18:41

BOEDAPEST/BRUSSEL (ANP) - Hongarije brengt zijn hulp aan Oekraïne in stelling om zijn aanspraken op de miljarden uit het Europese coronaherstelfonds kracht bij te zetten. Brussel moet het geld geen dag langer vasthouden nu Hongarije offers brengt voor "de vrede en veiligheid van de Europese Unie als geheel", schrijft premier Viktor Orbán aan de Europese Commissie.

Hongarije heeft bijna een jaar geleden 7,2 miljard euro aangevraagd uit het fonds, maar de commissie heeft dat verzoek nog altijd niet goedgekeurd. Ze heeft zorgen over de rechtsstaat in het land. Voor Polen, dat aanspraak maakt op een nog veel groter bedrag, geldt hetzelfde.

"In crisissituaties zijn de eenheid van de Europese Unie en de gedeelde verantwoordelijkheid die de lidstaten verbindt bijzonder belangrijk", schrijft Orbán. Hongarije vangt 450.000 Oekraïners op die de oorlog in hun land zijn ontvlucht, het bewaakt de grens en stuurt noodhulp, stelt hij. Nu de last van de oorlog vooral op de oostelijke lidstaten drukt, moeten zij volgens de Hongaarse premier ook dringend en met spoed bij het EU-geld kunnen dat voor hen klaarligt.

Hongarije zinspeelde er al eens op EU-beleid te zullen blokkeren om uitbetaling van Europees geld af te dwingen. Het land dwarsboomde in het verleden geregeld maatregelen tegen Rusland en China, maar lijkt de gestage stroom EU-sancties vooralsnog niets in de weg te leggen. Een eventueel gas- of olie-embargo is voor Boedapest wel taboe, heeft het verklaard.

