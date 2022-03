EIB: Nederlandse vrees klimaatverhuizing minder dan EU-gemiddelde

dinsdag 22 maart 2022 , 0:01

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders zijn ondanks de lage ligging van het land minder bang dat ze moeten verhuizen door klimaatverandering dan de gemiddelde inwoner van de Europese Unie. Een kwart van de mensen in ons land zegt daar rekening mee te houden, tegenover 29 procent van de Europese Unie. Fransen en Spanjaarden maken zich het meest zorgen, blijkt uit een enquête van de Europese Investeringsbank (EIB) onder ruim 30.000 respondenten.

In Finland acht maar 16 procent de kans in de toekomst te moeten verhuizen door klimaatverandering op zijn minst waarschijnlijk. In ons land vallen de twintigers op, van wie ruim vier op de tien zich zorgen maken over de woonsituatie in de toekomst.

"Als klimaatbank van de Europese Unie is het onze verantwoordelijkheid om naar die bezorgdheden te luisteren en ze samen met beleidsmakers en partners uit de bedrijfswereld concreet aan te pakken", zegt Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB, in een reactie op het onderzoek.

Verder blijkt uit de enquête dat 56 procent van de Europeanen en Nederlanders denkt dat maatregelen zoals de energietransitie zullen zorgen voor economische groei. Ook denkt ongeveer een even grote meerderheid in ons land dat klimaatmaatregelen voor een betere levenskwaliteit zorgen en ook meer nieuwe banen opleveren, wat hoger is dan het Europees gemiddelde.

Toch denkt een grote meerderheid van 72 procent van Nederland dat in 2050, wanneer de EU klimaatneutraal wil zijn, klimaatverandering nog steeds een ernstig probleem is. Minder dan een kwart denkt dat de situatie dan onder controle is.

