Hoekstra: voorlopig geen EU-sancties voor Russische energie

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat voorlopig nog geen strafmaatregelen nemen om de aanvoer van Russisch aardgas, olie en steenkool te treffen, denkt buitenlandminister Wopke Hoekstra. Nederland is daar ook niet voor, want "je moet wel kijken of iedereen dat kan meemaken. En niet iedereen kan dat op korte termijn meemaken."

Nu Rusland ook na vier forse Europese sanctiepakketten nog geen krimp geeft en het geweld in Oekraïne eerder nog lijkt op te voeren, klinkt de roep om de lucratieve Russische energie-export te treffen steeds luider. Europese miljarden blijven anders naar Poetins oorlogskas vloeien, klagen EU-landen als Polen en de Baltische staten. Ook de Amerikaanse president Joe Biden, die donderdag aanschuift bij de EU-top, zal dan vermoedelijk nog eens bij de Europese leiders aandringen op energiesancties.

Maar landen als Hongarije en Bulgarije, die erg afhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen, en zwaargewicht Duitsland willen er niet aan. De tegenstanders "hebben aangegeven dat, zouden ze dat al willen, ze die transitie niet van vandaag op morgen kunnen maken", zei Hoekstra na overleg met zijn EU-collega's in Brussel. "En wij willen per se dat we solidair blijven met de hele groep. Omdat de eenheid bij zo'n aangelegenheid cruciaal is."

Dat wil volgens Hoekstra evenwel niet zeggen dat het er zeker niet van komt, bijvoorbeeld als Rusland nog veel bruter te werk zou gaan. Bovendien lijkt er schot te zitten in andere tot dusver vooruitgeschoven strafmaatregelen. Het weren van Russische schepen uit Europese havens bijvoorbeeld. Dat leek aanvankelijk moeilijk uitvoerbaar en haalbaar, maar Hoekstra spreekt er inmiddels positiever over. Mits niet alleen Rotterdam, maar ook Antwerpen, Piraeus, Hamburg en de andere Europese havens meedoen.

