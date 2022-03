ECB-vicepresident: geen tekenen hogere looneisen door inflatie

maandag 21 maart 2022 , 9:17

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank heeft nog geen tekenen gezien dat de stijgende inflatie in de eurozone leidt tot hogere looneisen. Dat zei de Spaanse econoom in een interview met de Duitse krant Handelsblatt.

Door de sterk gestegen prijzen voor energie en andere grondstoffen, mede door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland, is de inflatie in het eurogebied flink opgelopen. Dit wakkert de vrees aan voor een zogeheten loon-prijsspiraal, waarbij de sterke stijging van het prijspeil leidt tot hogere looneisen door de vakbonden om het koopkrachtverlies te compenseren. Dit leidt ertoe dat de loonkosten voor werkgevers stijgen. Bedrijven zullen op hun beurt deze hogere kosten weer proberen door te berekenen aan consumenten.

"Wat nu belangrijk voor ons is, is de mate waarin de lonen reageren. Want als de loonstijgingen te hoog zijn, kunnen ze de prijzen nog meer opdrijven en bijdragen aan een aanhoudend hogere inflatie. Daar hebben we echter nog geen signalen van gezien, maar we moeten de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden", aldus De Guindos.

De ECB zit in een lastig parket. Enerzijds probeert de centrale bank de economie van de eurozone te beschermen tegen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, terwijl ze anderzijds tracht de inflatie te beperken. Het huidige inflatieniveau in het eurogebied ligt bijna drie keer boven de officiële doelstelling van 2 procent.

Veel Europese landen hebben inmiddels maatregelen aangekondigd om de pijn van de hogere energieprijzen voor hun inwoners te verzachten. Zo kondigde Oostenrijk afgelopen weekeinde een energiesubsidie aan ter waarde van 2 miljard euro, inclusief belastingverlagingen en werknemerscompensatie. Ook België heeft de accijnzen op benzine en diesel verlaagd en Duitsland overweegt eveneens subsidies om de energierekeningen te verlagen. In Nederland wordt onder meer de accijns op benzine, diesel en lpg per 1 april verlaagd.

Deze fiscale maatregelen van de regeringen moeten volgens De Guindos "een tijdelijke, gerichte ondersteuning bieden om de lasten te verminderen" en zullen volgens hem ook helpen "om het gevaar van een loon-prijsspiraal te verkleinen".

