Rutte ontmoet troepen in Litouwen en vluchtelingen in Polen

maandag 21 maart 2022 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte bezoekt maandag zowel Litouwen als Polen. Naast gesprekken met bewindslieden gaat hij in Litouwen langs bij Nederlandse militairen en heeft hij in Polen een ontmoeting met Oekraïense vluchtelingen.

De oorlog in Oekraïne staat centraal tijdens de reis. Rutte spreekt in Vilnius met president Gitanas Nauseda en premier Ingrida Šimonytė. In Litouwen zijn al meer dan vijf jaar Nederlandse militairen gestationeerd met het oog op de Russische dreiging.

Daarna reist de premier door naar Polen. Hier zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne bijna vier weken geleden al ongeveer twee miljoen vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen. Rutte bezoekt in Warschau samen met de burgemeester van de Poolse hoofdstad een opvanglocatie.

In Warschau overlegt Rutte ook met zijn ambtgenoot Mateusz Morawiecki. De relatie van Den Haag met de oerconservatieve Poolse regering was de afgelopen jaren niet erg goed, onder meer vanwege ernstige zorgen over de ondermijning van de Poolse rechtsstaat.

Net als Litouwen staat Polen voor een harde lijn tegen Rusland in de huidige crisis. Polen pleitte dit weekend nog voor een totaal handelsverbod met Rusland. Ook steunde Morawiecki het plan om Oekraïne snel kandidaat-lid te maken van de EU. Daar ziet Nederland niets in.

