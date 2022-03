EU zou importverbod Russische olie overwegen

maandag 21 maart 2022 , 2:28

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie is bezig een vijfde ronde sancties tegen Rusland voor te bereiden en zou een verbod op de import van olie overwegen, melden anonieme bronnen aan het internationale persbureau Reuters.

Volgens de bronnen zouden vooral Baltische staten zoals Litouwen aandringen op een dergelijk embargo. Maar landen als Duitsland waarschuwen voor overhaaste beslissingen, gezien de energieprijzen in Europa. Frankrijk heeft aangegeven dat er geen taboes zijn bij het bespreken van nieuwe sancties.

Volgens de anonieme bronnen die Reuters sprak, zou de Russische inzet van chemische wapens in Oekraïne of hevige bombardementen op Kiev een embargo op Russische olie in gang kunnen zetten.

Moskou heeft gewaarschuwd dat het de gaskraan naar Europa dichtdraait als de EU de import van olie verbiedt. De EU is voor 40 procent van de gastoevoer afhankelijk van Rusland. Duitsland is van de Europese lidstaten het meest afhankelijk van Russisch gas en is ook de grootste inkoper in Europa van Russische olie.

Terug naar boven