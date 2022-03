EU waarschuwt voor hongersnood in Oekraïne

zaterdag 19 maart 2022 , 3:23

Bron: European Commission

BERLIJN (ANP/DPA) - De Europese Commissie waarschuwt voor een hongersnood in Oekraïne nu de gevechten in het land voortduren. "Mensen in de belegerde steden worden blootgesteld aan apocalyptische omstandigheden - geen voedsel, geen water, geen medische zorg en geen uitweg", zegt EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisisbeheer) in de Duitse krant Welt am Sonntag. De humanitaire crisis in Oekraïne is al kritiek, maar kan nog erger worden. "Deze meedogenloze invasie begon meer dan drie weken geleden, maar we beginnen nu al hongersnood te zien ontstaan."

Vooral in belegerde steden als de havenstad Marioepol lijden mensen nu al honger. Ooggetuigen hadden melding gemaakt van geplunderde supermarkten. Volgens Lenarčič hebben medische instellingen moeite om de essentiële benodigdheden te krijgen die ze nodig hebben. "Het grote probleem is de toegang. Het is een verplichting om humanitaire toegang te verlenen zonder enige belemmering", aldus de Eurocommissaris.

De Europese Commissie breidt haar humanitaire hulp uit met lokale partners. "Maar zolang de gevechten voortduren en er geen staakt-het-vuren is, kunnen de mensen die levensreddende hulp nodig hebben niet worden bereikt."

