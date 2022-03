Europa Vandaag: komt er nog een laag sancties tegen Rusland?

maandag 21 maart 2022 , 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

Bron: The Council of the European Union

Neemt de EU nieuwe sancties tegen Rusland?

De Raad Buitenlandse Zaken bespreekt wederom de oorlog in Oekraïne. Allereerst zullen eventuele nieuwe sancties tegen Rusland centraal staan. Minister Hoekstra gaf vorige week aan dat het steeds lastiger wordt om Europese overeenstemming te bereiken over nieuwe stappen tegen Moskou. Er zal gekeken worden naar olie en gas, maar een aantal landen is sterk afhankelijk van energieleveranties uit Rusland. De ministers van Buitenlandse Zaken wisselen tevens van gedachten met de vicepremier van Moldavië.

De ministers van Defensie zullen daarnaast worden ingelicht door de Oekraïense minister van Defensie over de laatste ontwikkelingen in de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken én Defensie bespreken dan gezamenlijk het Strategisch Kompas, dat richting geeft aan het Europese defensiebeleid voor de komende 5 tot 10 jaar. De heroriëntatie van het defensiebeleid stond ook voor de Russische invasie op de agenda, maar heeft hierdoor een extra impuls gekregen.

Wat gaan de ministers doen aan de voedselvoorziening?

De ministers van Landbouw bespreken de marktsituatie voor landbouwproducten. Door de oorlog is de export van graan vanuit Oekraïne nagenoeg stil komen te liggen. Omdat Oekraïne als 'graanschuur van Europa' belangrijk is voor voedselleveranties aan de rest van Europa, heeft de Europese Commissie mogelijke maatregelen voorgesteld om de voedselzekerheid in de EU te garanderen.

Verder informeert de Commissie ministers over de goedkeuring van de strategische plannen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Volgens het GLB moet elke lidstaat bij de Commissie een plan indienen met specifieke behoeften en instrumenten. De Commissie evalueert of deze plannen overeenkomen met de Europese doelstellingen.

Bron: CDA

Europarlementariër Tom Berendsen presenteert conceptrapport

Tom Berendsen (CDA) presenteert het conceptrapport over de nieuwe Industriestrategie. De EP-commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) debatteert vooral over waar de EU volgens deze strategie in moet investeren. Volgens Berendsen zijn flinke investeringen nodig vanuit de EU in technologieën zoals kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie en strategische sectoren zoals de chipindustrie. Berendsen pleit er verder voor om overheidsopdrachten in groeisectoren meer bij Europese partijen te laten belanden.

En verder...

De EP-commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en de

commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) presenteren nieuwe wetgeving voor kunstmatige intelligentie.

Europa in een oogopslag

Datum & tijd Organisatie Agenda 21 maart Raad Buitenlandse Zaken (en Defensie) Bespreking eventuele sancties en Strategisch Kompas 21 maart Raad Landbouw Bespreking maatregelen voedselvoorziening en strategische plannen GLB 21 maart Europarlementariër Tom Berendsen Presenteert conceptrapport nieuwe Industriestrategie 21 maart EP-commissies LIBE en IMCO Presentatie nieuwe wetgeving kunstmatige intelligentie

Terug naar boven