Europees Parlement weert Russische diplomaten

BRUSSEL (ANP) - Russische diplomaten en ander overheidspersoneel zijn niet langer welkom in het Europees Parlement. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van bondgenoot Belarus, dat Rusland helpt bij de oorlog in buurland Oekraïne. "In het huis van de democratie is geen plaats voor diegenen die de democratische orde vernietigen", zegt voorzitter Roberta Metsola.

Het Europees Parlement stelt zich al langer uitgesproken kritisch op tegen Rusland. Felle reacties op onder andere de omgang van het Kremlin met oppositievoorman Aleksej Navalny kwam meerdere Europarlementariërs al op Russische sancties te staan.

Het EU-parlement ontvangt normaliter met regelmaat allerhande buitenlandse gasten, ook van landen waarmee de Europese Unie een moeizame verstandhouding heeft. Maar Russische en Belarussische vertegenwoordigers komen er wegens de oorlog tegen Oekraïne voorlopig niet in. Het verbod gaat onmiddellijk in en geldt voor alle vestigingen, in Brussel, Straatsburg en Luxemburg.

