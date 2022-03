Bulgaarse oud-premier Borissov opgepakt

donderdag 17 maart 2022 , 21:37

Bron: The Council of the European Union

SOFIA (ANP/RTR/AFP) - Oud-premier van Bulgarije Boiko Borissov is donderdag opgepakt in een politieoperatie die samenhangt met talrijke onderzoeken van het Europese Openbaar Ministerie (EOM). Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Sofia meldt verder dat op veel adressen invallen zijn gedaan en spullen in beslag zijn genomen. Ook andere politici zijn gearresteerd.

De 62-jarige Borissov is leider van de centrumrechtse GERB-partij en leidde drie regeringen. Hij was de laatste keer premier tot mei vorig jaar. In de periode daarvoor gingen duizenden Bulgaren de straat op om te demonstreren tegen zijn regering, vanwege corruptie waar oligarchen zich aan zouden verrijken. Borissov heeft de hardnekkige aantijgingen altijd ontkend.

Naast Borrisov zijn onder anderen oud-minister van Financiën Vladislav Goranov en de voormalige communicatieadviseur van de regering opgepakt, aldus het ministerie. Dat meldt dat de grootschalige operatie in verband staat met 120 zaken van het EOM. Volgens Bulgaarse media gaat om misbruik van allerlei EU-fondsen.

"Niemand staat boven de wet", schreef premier Kiril Petkov op Facebook.

Terug naar boven