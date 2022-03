Europese grenswacht gaat Moldavië helpen bij grens Oekraine

donderdag 17 maart 2022 , 20:42

Bron: Frontex

BRUSSEL (ANP) - De Europese grenswacht gaat Moldavië helpen de stroom Oekraïense vluchtelingen onder controle te krijgen. De EU en het arme buurland van Oekraïne hebben daar een bindende overeenkomst over getekend. De regering in Chisinau had Brussel om hulp gevraagd.

Meer dan 300.000 Oekraïners hebben op de vlucht voor de oorlog een veilig heenkomen gezocht in Moldavië en de Moldavische grenswachten kunnen de stroom nauwelijks aan, zegt het dagelijks bestuur van de EU. Nu is afgesproken dat Frontex aan de Oekraïens-Moldavische grens controles kan uitvoeren en nieuwkomers kan registreren.

Dertien EU-landen, waaronder Nederland, hebben grote hoeveelheden hulpmateriaal geleverd aan Moldavië om de opvang in goede banen te leiden. Zes EU-lidstaten hebben opvang aangeboden voor in totaal 11.500 Oekraïners die via Moldavië zijn gevlucht.

Terug naar boven