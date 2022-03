Hoekstra: akkoord EU nieuwe sancties Rusland steeds lastiger

donderdag 17 maart 2022 , 13:46

Bron: Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - Het wordt steeds lastiger in de Europese Unie om overeenstemming te bereiken over nieuwe sancties tegen Rusland. Dat zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) donderdag in de Tweede Kamer. Begin volgende week overlegt hij weer met zijn Europese collega's over nieuwe stappen tegen Moskou.

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne heeft de EU in samenspraak met de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk het bewind van president Vladimir Poetin zware sancties opgelegd. Russische banken zijn afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT en tegoeden zijn bevroren.

Hoekstra vindt het goed dat er steeds een nieuwe laag bovenop de bestaande sancties wordt gelegd. Maar het gaat nu wel iets minder hard met de sancties dan twee weken geleden, zei hij in een debat in de Kamer. Daar zijn meerdere redenen voor. Er wordt gekeken naar de effecten van de sancties. En verder wil de EU ook de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland niet in de weg zitten.

Maar het wordt ook lastiger voor de 27 lidstaten om een akkoord te bereiken over nieuwe sancties. "Overigens is dat eens worden ook niet per se gemakkelijker geworden omdat landen zich ook afvragen: wat is de hit die ik er zelf van krijg", zei Hoekstra. Het kabinet steunt wel steeds nieuwe sancties tegen Rusland.

De EU heeft ook niet zoveel nieuwe strafmaatregelen meer beschikbaar. Er zal dan gekeken moeten worden naar olie en gas. Maar een aantal landen is wel sterk afhankelijk van energieleveranties uit Rusland. Dat kan niet zomaar vervangen worden. Onder meer Duitsland stelt zich nu terughoudend op, zeggen ingewijden. Het kabinet vindt het ook belangrijk dat de eenheid binnen de EU bewaard wordt. Voor sancties is ieders instemming nodig.

Ook wordt er geopperd om Europese havens af te sluiten voor Russische schepen. Daar staat het kabinet niet negatief tegenover, zei de minister. Het is volgens hem wel cruciaal dat zoiets EU-breed wordt afgesproken. Anders krijg je slechts een verplaatsing van goederenstromen en wijken schepen bijvoorbeeld uit van Rotterdam naar Antwerpen, zei Hoekstra. "Dan heb je helemaal niks bereikt."

Terug naar boven