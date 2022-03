EU-milieuministers eens over verduurzamen batterijen en accu's

donderdag 17 maart 2022 , 17:39

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Milieu hebben in Brussel overeenstemming bereikt over nieuwe regels voor industriële en huishoudelijke batterijen en accu’s voor bijvoorbeeld elektrische auto’s. Die moeten tijdens de hele levenscyclus duurzaam worden, langer meegaan en geschikt zijn voor hergebruik.

Nederland is blij met het "belangrijke" akkoord, waarmee de 27 lidstaten unaniem instemden. "We gaan nu op Europees niveau stappen zetten op het gebied van productie en afval", zei verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) na afloop van de vergadering. "De nieuwe regels zijn in het voordeel van de consument, want de batterijen zullen een langere levensduur hebben."

Ook moeten batterijen gemakkelijker uit producten zoals telefoons of elektrische tandenborstels kunnen worden verwijderd, zodat ze kunnen worden vervangen en ingezameld. Fabrikanten krijgen vijf tot acht jaar de tijd om zich op de nieuwe regels voor te bereiden. "Het gaat allemaal om innovatie", aldus Heijnen.

Tot 2030 moeten er geleidelijk steeds meer afgedankte batterijen worden ingezameld. Voor draagbare batterijen is dat bijvoorbeeld 70 procent in 2030. De vaak schaarse grondstoffen waarmee ze worden gemaakt kunnen er dan worden uitgehaald en voor nieuwe batterijen worden gebruikt. Dat is niet alleen goed voor het milieu. De EU wil ook minder afhankelijk worden van grondstoffen uit andere landen.

Batterijen spelen een groeiende rol in het dagelijks leven. "Ze worden steeds meer gebruikt, in bijvoorbeeld steps of elektrische fietsen", zegt Heijnen. Batterijen zijn noodzakelijk voor groen vervoer, schone energie en voor het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050.

De lidstaten willen snel de onderhandelingen over definitieve wetgeving beginnen met het Europees Parlement.

