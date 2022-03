EU presenteert vierde pakket sancties tegen Rusland

dinsdag 15 maart 2022 , 19:14

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft vijftien rijke handlangers van het Russische regime en negen bedrijven op de sanctielijst gezet tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Zoals bronnen in de EU al hadden voorspeld is Roman Abramovitsj, de eigenaar van de Britse voetbalclub Chelsea, een van hen. Ook de baas van de Russische staatstelevisiezender Pervyj kanal ofwel Channel One Russia wordt gestraft, vanwege het uitzenden van Russische propaganda over de situatie in Oekraïne.

Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell gaat het om "individuen uit de elite rond president Vladimir Poetin, familieleden en prominente zakenlui uit economische sectoren die substantieel bijdragen aan inkomsten voor het regime", zoals ijzer en staal, energie, banken, media en diensten.

Een van hen is de Oekraïens-Russische miljardair German Borisovitsj Chan. Zijn schoonzoon is de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan. Die was de eerste die in 2018 werd veroordeeld in het kader van het onderzoek van de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller naar een vermeende samenzwering tussen Rusland en president Donald Trumps campagneteam in 2016.

Van der Zwaan kreeg dertig dagen celstraf en een boete van 20.000 dollar wegens valse verklaringen tegenover de FBI over activiteiten in Oekraïne. Hij kreeg bij Trumps vertrek als president gratie.

Ook een scheepswerf wordt door sancties getroffen. Het gaat om Zelenodolsk Shipyard, een van de grootste scheepsbouwbedrijven in Rusland. Het bedrijf bouwde onder meer het patrouilleschip Vasily Bykov van de Zwarte Zeevloot, dat deelnam aan de illegale Russische invasie in Oekraïne in 2022, valt te lezen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Op 24 februari 2022 viel de Vasily Bykov de Oekraïense soldaten aan die Slangeneiland verdedigden. De dertien soldaten werden al snel 'de helden van Slangeneiland' genoemd nadat op een geluidsopname van de confrontatie was te horen dat de mannen weigerden zich aan de Russen over te geven met de woorden "Russisch marineschip, krijg de klere". Ze zijn zover bekend krijgsgevangen genomen.

Kredietkantoren mogen verder de kredietwaardigheid van de Russische staat en Russische bedrijven niet langer beoordelen. Daardoor behouden die hun huidige 'rating', die door de oorlog en de sancties uiterst beroerd is.

Het is tevens verboden luxegoederen direct of indirect te verkopen of te leveren aan Rusland. De EU somt er veel op: fokpaarden van zuiver ras, kaviaar, truffels, champagne, bepaalde wijnen, sigaren en cigarillo’s en parfums onder meer.

