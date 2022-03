EU eens over vierde pakket sancties tegen Rusland

maandag 14 maart 2022 , 20:49

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie treft opnieuw een reeks strafmaatregelen tegen Rusland voor diens oorlog tegen Oekraïne. Het inmiddels vierde sanctiepakket raakt Russen als Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj, die volgens de EU een aandeel hebben in de invasie, maar ook de Russische economie, meldt huidig EU-voorzitter Frankrijk.

Onder de gestraften zijn opnieuw meerdere rijke zakenlieden uit de kring rond president Vladimir Poetin. Ook wordt de Russische handel en toegang tot luxegoederen geraakt, zegt minister Sigrid Kaag van Financiën. De EU wil "het net rondom Poetin en de zijnen" en zijn "oorlogskas gewoon sluiten".

De EU-landen besloten verder het mes te zetten in handelsprivileges die Rusland geniet als mede-lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Door Rusland die status af te nemen, geldt ook de bijbehorende limiet op in- en uitvoerheffingen niet langer. Die kunnen ze vervolgens dus opschroeven.

De Verenigde Staten en Canada kondigden dezelfde stap al eerder aan, maar met hen drijft Rusland veel minder handel. De EU is zijn belangrijkste handelspartner.

De precieze nieuwe sancties zijn nog niet naar buiten gebracht, maar die treffen volgens Kaag onder meer de staal- en ijzerindustrie. Dure auto's en andere luxegoederen mogen verder niet meer aan Rusland worden verkocht, kondigden EU-kopstukken eerder aan. Ook wordt het voor Russische energiebedrijven nog meer bemoeilijkt om aan Europees kapitaal te komen, al blijft de aanvoer van gas, olie en steenkool nog altijd ongemoeid.

Kaag, in Brussel voor overleg met haar EU-collega's en daardoor de eerste die kon reageren, sluit niet uit dat er nog meer strafmaatregelen volgen. "Ik denk dat er continu gesproken wordt over hoe de druk nog verder opgevoerd kan worden." Tenzij Moskou bijdraait. Want ook al is niet direct zichtbaar wat de sancties teweegbrengen in het Kremlin, inmiddels moet "zelfs een autocraat zich zorgen maken over hoe je deze oorlog kunt blijven volhouden".

