President Oekraïne: Europese Unie moet meer voor ons doen

vrijdag 11 maart 2022 , 15:59

Bron: president.gov.ua

KIEV (ANP/DPA) - De Oekraïense president Volodimir Zelenski vindt dat de Europese Unie meer moet doen, nu de hoop op versnelde toetreding van Oekraïne tot het Europese blok is vervlogen.

"De Europese Unie zou meer moeten doen. Ze moet meer doen voor ons, voor Oekraïne", zei Zelenski in een video op Telegram, na afloop van een Europese top in Versailles waar de Russische oorlog tegen Oekraïne centraal stond. "De beslissingen van politici moeten overeenkomen met de stemming bij hun volk", zei hij. De president leek daarmee te suggereren dat Europese leiders de wens van Oekraïne voor een snel EU-lidmaatschap te formeel bekijken, terwijl Europese burgers daar minder moeilijk over zouden doen.

Nederland en veel andere EU-lidstaten willen geen bochten afsnijden in de loodzware en langdurige toetredingsprocedure. Polen en onder meer de Baltische staten wilden wel tegemoetkomen aan de vurige wens van Oekraïne om zo snel mogelijk toe te treden tot de EU. Zij gunden het door Rusland binnengevallen land de status van kandidaat-lid.

