Brussel onderzoekt advertentiepraktijken Google en Facebook

vrijdag 11 maart 2022 , 10:56

Bron: Flickr/LoboStudioHamburg

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie begint een onderzoek naar een overeenkomst tussen Google en Facebook-moeder Meta over de manier waarop advertenties worden verkocht. Met de afspraak over de manier waarop de twee grote partijen op het gebied van onlineadvertenties samenwerken zijn mogelijk andere adverteerders en aanbieders van andere advertentienetwerken benadeeld, aldus eurocommissaris Magrethe Vestager van Mededingingszaken. Daarmee zouden Google en Meta dan mogelijk Europese regels hebben overtreden.

De afspraken uit 2018 bepaalden de manier waarop Google advertentieruimte verkoopt op zijn netwerk. Via dat netwerk plaatst Google op tal van websites wereldwijd advertenties. Google en Facebook maakten afspraken om het zogeheten 'header bidding' te saboteren, een praktijk waarmee adverteerders ruimte konden verkrijgen zonder mee te doen aan Googles reclameveiling. Die veiling wordt door Google gerund en dat bedrijf zou ook invloed op de prijs uitoefenen. Facebook zou volgens de afspraken zelf niet meer aan header bidding doen. In ruil daarvoor zou Google Facebook een vast percentage geven van de advertentieruimte die via de veilingen wordt vergeven.

Google liet eerder al in een reactie weten dat er niets illegaals was afgesproken met Facebook. Volgens het techconcern heeft het met verschillende partners vergelijkbare afspraken. Ook Facebook stelde al eerder dat het normaal was om dergelijke afspraken te maken in de advertentietechnologiesector.

Het diepgaande onderzoek van de Europese Commissie krijgt nu voorrang, meldt de mededingingswaakhond. Eerder openden tien Amerikaanse staten al een onderzoek. Democratische politici in de Verenigde Staten riepen al op om daar een onderzoek vanuit de federale overheid van te maken.

Terug naar boven