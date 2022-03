ECB somberder over economische groei door Oekraïne-oorlog

donderdag 10 maart 2022 , 17:15

gewijzigd

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de economie van de eurozone minder hard groeit dan eerder geraamd. Dat komt door de Russische inval in Oekraïne, maakte ECB-president Christine Lagarde bekend tijdens haar toelichting op het rentebesluit. De prijzen zullen juist harder stijgen dan eerder voorspeld, waarschuwde ze.

Waar de ECB eerder uitging van een stijging van het bruto binnenlands product van 4,2 procent van de eurolanden in 2022, is dat nu naar beneden bijgesteld naar 3,7 procent. Ook voor volgend jaar verlaagde de centrale bank de groeivooruitzichten, voor 2024 bleef die gelijk op 1,6 procent.

Onder andere de sterk gestegen prijzen voor olie en gas als gevolg van de oorlog in Oekraïne remmen de groei. Daarnaast raken de sancties tegen Rusland de economie van Europese landen en neemt het vertrouwen onder bedrijven en consumenten af door het oorlogsgeweld, waardoor ze minder kopen of investeren.

Tegelijkertijd rekent de ECB voor 2022 op veel hogere inflatie dan voorheen. Prijzen gaan dit jaar in doorsnee 5,1 procent omhoog, in plaats van de eerder geraamde 3,2 procent. De ECB verwacht nog altijd dat de inflatie op de langere termijn weer terugvalt op ongeveer 2 procent, de doelstelling van de centrale bank.

De ECB maakte eerder bekend in het tweede kwartaal minder obligaties op te kopen dan het instituut eerder wilde doen. Het gaat om een opkoopprogramma dat al voor de coronapandemie was opgezet. Als de ECB in het derde kwartaal nog steeds verwacht dat zijn inflatiedoel voor de middellange termijn in zicht is, eindigen de obligatieaankopen volledig. Nadat dit programma is gestopt, kunnen op een gegeven moment ook de rentes omhoog, maar wanneer blijft onduidelijk.

Lagarde wilde dit tijdens haar toelichting geen versnelde afbouw van het beleid van goedkoop geld noemen. Ze heeft het liever over het openhouden van alle opties, nu de oorlog in Oekraïne voor veel onzekerheid zorgt.

