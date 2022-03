Zet Europese grenswacht in Moldavië in, stelt Brussel voor

donderdag 10 maart 2022 , 13:43

BRUSSEL (ANP) - De Europese grenswacht moet in Moldavië gaan helpen Oekraïense vluchtelingen op te vangen en het grensverkeer te regelen, vindt de Europese Commissie. De Europese Unie moet de afspraken met het arme buurland van Oekraïne aanhalen zodat Frontex-personeel kan worden ingezet, stelt de commissie voor.

Meer dan 250.000 Oekraïners hebben inmiddels op de vlucht voor de oorlog een veilig heenkomen gezocht in Moldavië, zegt het dagelijks bestuur van de EU. Door de opmars van Russische troepen in het zuiden van Oekraïne komt het geweld ook steeds dichterbij. De regering in Chisinau heeft Brussel daarom om hulp gevraagd.

De EU zou met Moldavië moeten afspreken dat Frontex aan de Oekraïens-Moldavische grens controles kan uitvoeren en nieuwkomers kan registreren, stelt de commissie voor. Zij vraagt de EU-landen toestemming om met Moldavië te onderhandelen over zo'n overeenkomst.

Frontex werkt in principe alleen in EU-lidstaten. De dienst is onlangs al met ruim 160 man bijgesprongen in buurland Roemenië. Een land als Polen, dat nog veel meer Oekraïners verwelkomt, regelt het vooralsnog liever zelf.

