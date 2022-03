Oorlog in Oekraïne maakt knopen doorhakken voor ECB erg lastig

donderdag 10 maart 2022 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdag weer een rentebesluit. Door de oorlog in Oekraïne zullen de beleidsmakers naar verwachting geen krachtige maatregelen aankondigen om de hoge inflatie te beteugelen. Dat komt onder andere door de onzekere vooruitzichten. Mogelijk dat de ECB op termijn zelfs met extra steun komt, opperde een econoom van ABN AMRO eerder deze week.

Voorafgaand aan de Russische invasie was bij de beleidsmakers van de ECB nog sprake van een groeiend onbehagen over het zeer soepele rente- en steunbeleid. Er werd zelfs al gehint op een renteverhoging later dit jaar. Maar mogelijk komt daar voorlopig niks meer van terecht.

Enerzijds is het zo dat de olieprijzen door de oorlog en de sancties tegen Rusland in rap tempo verder zijn opgelopen. Daardoor is de druk op de beleidsmakers bij de ECB om te stoppen met hun steun voor de economie van de eurozone eigenlijk groter geworden. Anderzijds is nog niet duidelijk in hoeverre de oorlog impact gaat hebben op de economie, wat het juist lastiger maakt om knopen door te hakken over het normaliseren van het beleid van de centrale bank.

Volgens hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO is niet uit te sluiten dat de ECB op een gegeven moment weer een nieuw opkoopprogramma zal aankondigen. Dat verwacht ze nu nog niet, maar het zou volgens haar wel een optie kunnen zijn als overheden in Europa bijvoorbeeld massaal steunregelingen zouden gaan optuigen om bedrijven door de periode met hoge energieprijzen heen te helpen.

