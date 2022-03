Oekraïne centraal op EU-top in kasteel van Versailles

donderdag 10 maart 2022 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

VERSAILLES (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron ontvangt de EU-leiders, onder wie Mark Rutte, donderdagmiddag rond 16.30 uur op het kasteel van Versailles voor een top van twee dagen. Bekend van roemruchte koninklijke bewoners en de ondertekening in de Spiegelzaal van het vredesverdrag dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, staat de bijeenkomst nu ongewild in het teken van de oorlog in Oekraïne.

De top was al maanden gepland en was vooral bedoeld voor een informeel samenzijn waar de leiders het over "het Europese model voor groei en investeringen tot 2030" zouden hebben. Daarover praten ze op vrijdag nog steeds, maar de agenda, inclusief het werkdiner donderdag, wordt overheerst door de ontwikkelingen in Oekraïne, het Europese antwoord daarop en de gevolgen van de Russische invasie.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden zoals de EU-top officieel heet, wil op drie zaken focussen.

Ten eerste moet de EU haar defensiecapaciteit opvoeren. De Russische invasie heeft duidelijk gemaakt dat de EU beter voorbereid moet zijn om zich te verdedigen tegen agressieve aanvallen van buiten. In NAVO-verband maar ook door meer samenwerking tussen de lidstaten, zoals Frankrijk en Nederland woensdag hebben aangekondigd. Ten tweede moet de Europese Unie minder afhankelijk worden van energie die van buiten het blok moet worden aangevoerd, met name van Russische olie, gas en steenkool. En ten derde moet de EU een "robuustere economische basis opbouwen", schrijft Michel aan de leiders. Na de coronacrisis leek het economisch herstel dichtbij, maar door de oorlog in Oekraïne is daarover veel onzekerheid.

Vrijdag schuiven ook Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe en Christine Lagarde, de baas van de Europese Centrale Bank (ECB), aan bij het overleg. Er zal naar verwachting ook over nog meer sancties worden gesproken, om president Vladimir Poetin en zijn handlangers zo hard mogelijk te raken. En over het door Oekraïne, Georgië en Moldavië aangevraagde EU-lidmaatschap. De leiders zullen naar verwachting hun solidariteit uitspreken maar snelle besluiten zullen hierover niet worden genomen.

De top eindigt vrijdag met een persconferentie, naar verwachting rond 15.00 uur.

