EU komt met nieuw sanctiepakket vanwege inval in Oekraïne

PARIJS (ANP/RTR) - De EU-landen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe ronde van sancties tegen hoge Russische functionarissen en oligarchen en hun familieleden. Dat heeft Frankrijk woensdag via Twitter bekendgemaakt. De sancties zijn een vergelding voor de invasie van Moskou in buurland Oekraïne

De maatregelen omvatten ook beperkingen voor de Russische scheepvaart, meldt Frankrijk, dat de EU dit halfjaar voorzit. Drie Belarussische banken worden verder uitgesloten van het internationale berichtensysteem SWIFT, dat snelle transacties tussen banken mogelijk maakt. Ook "scheppen ze duidelijkheid" over de aanpak van Russisch vermogen in cryptomunten en over technologieën en goederen die niet meer naar Rusland mogen worden geëxporteerd.

De nieuwe sancties moeten de eerder genomen drie pakketten aanvullen en sluitend maken, zegt Frankrijk. De ministers van Buitenlandse Zaken moeten ze schriftelijk nog bekrachtigen, maar dat is doorgaans een formaliteit.

Meer dan twee miljoen mensen zijn Oekraïne ontvlucht en honderdduizenden zitten vast zonder medicijnen of drinkwater sinds de Russische president Vladimir Poetin de invasie bijna twee weken geleden begon. Moskou spreekt van een "speciale militaire operatie" om zijn buurland te ontwapenen. Kiev en zijn westerse bondgenoten doen dat af als een ongegrond voorwendsel voor een niet-uitgelokte oorlog tegen een democratisch land van 44 miljoen mensen.

