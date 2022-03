Kabinet presenteert voorstel naleving begrotingsafspraken

woensdag 9 maart 2022 , 12:00

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

DEN HAAG (PDC) - Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft gisteren namens het Nederlandse kabinet nieuwe voorstellen gepresenteerd voor een strengere naleving van de Europese begrotingsregels. Dat deed zij in een toespraak over het Europabeleid van het kabinet in Maastricht.

Volgens het Nederlandse plan zouden lidstaten zelf kunnen voorstellen hoe zij hun staatsschuld willen verminderen en willen investeren in economische groei. In ruil daarvoor zouden landen die een minder hoge schuld hebben aan minder regels hoeven te voldoen. De Europese Commissie en de Raad zouden de plannen van lidstaten vervolgens moeten toetsen en goedkeuren. Ook zou het toezicht op de begrotingsregels moeten worden overgedragen aan een onafhankelijke instelling. Bij overtreding zouden automatische sancties moeten volgen.

De lidstaten van de Europese Unie hebben in het stabiliteits- en groeipact begrotingsafspraken gemaakt. Ieder land moet ervoor zorgen dat het begrotingstekort niet boven de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag uitkomen, en dat de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bbp mag zijn. Een snelle afbouw van de staatsschuld is nu niet realistisch, aldus Kaag. Op dit moment hoeven de lidstaten zich niet aan de begrotingsregels te houden, omdat deze tot 2023 zijn opgeschort vanwege de coronapandemie. De Europese Commissie heroverweegt het herinvoeren van de begrotingsregels in 2023.

Bron: Trouw, de Volkskrant

