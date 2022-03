Kijk op Europa: eindrapport met visie van burgers op toekomst EU gepubliceerd

woensdag 9 maart 2022 , 10:25

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

DEN HAAG (PDC) - Nederlanders vinden dat de Europese Unie klimaatverandering en gezondheidszorg het best aanpakt, maar vinden tegelijk ook dat dit de grootste verbeterpunten zijn voor de EU. Dit is een van de resultaten uit de Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa die onderdeel vormt van de door de EU-georganiseerde Conferentie over de Toekomst van Europa.

Kijk op Europa heeft via panels en dialogen de meningen en ideeën van Nederlanders verzameld over de negen thema's van de Conferentie: klimaatverandering, rechtsstaat en veiligheid, migratie, gezondheid, economie en werkgelegenheid, Europese democratie, de rol van de EU in de wereld, digitale transformatie, en onderwijs, cultuur en sport.

Uit de panels blijkt dat er drie thema's zijn waarvan meer dan 65% van de Nederlanders vindt dat ze belangrijk zijn en dat de EU er mee aan de slag moet: klimaatverandering, veiligheid en rechtsstaat, en migratie. Onderwijs werd ook door panelleden als erg belangrijk gevonden, maar hiervan vond een relatief groot deel (37%) dat de EU hier niet mee aan de slag moet gaan.

Uit de burgerdialoog zijn drie of vier aanbevelingen per thema gekomen. Bij gezondheid willen Nederlanders bijvoorbeeld dat de EU meer regie neemt in de aanpak van een pandemie, en als het gaat om Europese democratie moet er meer transparantie komen. Alle aanbevelingen worden meegenomen bij de plenaire vergaderingen van de Conferentie. De volgende plenaire vergadering is op 11 en 12 maart.

Bron: Rijksoverheid

Terug naar boven