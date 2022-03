Vissersbonden grijpen hoge kosten aan voor nieuw pleidooi pulsvissen

dinsdag 8 maart 2022 , 21:43

© Ecomare/Pam Lindeboom

DEN HAAG (ANP) - Vis zal de komende tijd duurder worden door de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Brandstof is een belangrijke kostenpost voor vissers. "Als die al 30 tot 40 procent duurder is, dan moet vis ook wel 20 tot 30 procent duurder worden", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vissersbond, de belangenvereniging van de Nederlandse kottervisserij.

Verder is Rusland voor Europa een "vrij grote leverancier" van vis als kabeljauw, koolvis en wijting. Door de sancties tegen Rusland is het betalingsverkeer bemoeilijkt. "Ook is er onzekerheid over de logistiek en het sentiment in de markt", meldt de Visfederatie.

Als de oorlog in Oekraïne aanhoudt, kan dat volgens de brancheorganisatie voor onder meer de visgroothandel tot tekorten aan vissoorten leiden, met hogere inkoopprijzen als gevolg. "Dat kan de sector niet zelf compenseren, dat zal een effect op de prijs voor klanten hebben", aldus de federatie.

Maar bij een laag aanbod kan ook "een negatief prijseffect" optreden, klinkt het vanuit de Visfederatie. Zo kunnen minimale ordergroottes misschien niet meer worden geleverd of worden transportkosten te hoog. "Er blijven dan minder kopers voor de aangevoerde vis over", waardoor de prijs kan dalen.

Vissers moeten gecompenseerd worden door de overheid voor de hoge brandstofprijzen, vindt Eendracht Maakt Kracht (EMK), de actiegroep van kottervissers. Sinds vorige week houden sommige kotters hun boten aan de kade omdat het door hoge brandstofprijzen niet meer rendabel is om uit te varen.

Deze week ligt 20 procent van de kotters aan de kade, schetst EMK-voorzitter Dirk Kraak. "Dat zijn twintig boten van de in totaal ongeveer negentig grote kotters." Eventuele overheidssteun zou moeten neerkomen op zo'n 10.000 euro voor een grote kotter. "Dan hebben ze hun weekgeld." De visserij betaalt nog per week uit.

Een andere optie om vis goedkoop te houden is pulsvissen, zegt Kraak. Daarvoor zou het verbod op pulsvissen, waartoe de Europese Unie enkele jaren geleden besloot, moeten worden opgeheven. Daartoe roepen dinsdag ook Europarlementariërs van de ChristenUnie, CDA, SGP en VVD op. "Daar besparen we 50 procent brandstof mee." Als pulsvissen nog was toegestaan, "hadden we nu niet in deze situatie gezeten", aldus Kraak. De Nederlandse Vissersbond en de Visfederatie onderschrijven de noodzaak pulsvissen juist nu terug te laten keren.

