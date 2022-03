Premier Rutte: 'Oekraïne niet gesteund bij wens voor toetreding tot EU'

dinsdag 8 maart 2022 , 18:18

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Mark Rutte heeft dinsdag in zijn gesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski geen steun uitgesproken voor de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat zegt de premier in reactie op een tweet van de president die iets anders lijkt te suggereren. "Dat klopt niet", aldus de premier. "Wat hij heel graag wil horen is: ik word kandidaat-lid. En dat kunnen wij niet bieden."

Zelenski schreef dat tijdens het gesprek de humanitaire situatie in Oekraïne, burgerslachtoffers, het verloop van de evacuatie en de leveringen van hulpmiddelen aan bod zijn gekomen. Verder zei hij Nederland bedankt te hebben voor de steun voor de sancties tegen Rusland en de "steun voor de Oekraïense toetreding tot de EU". Rutte zegt te begrijpen dat het land wil toetreden tot de EU, maar zegt dat daar vele jaren overheen gaan.

"Ik heb gezegd dat ik heel goed snap dat Oekraïne die wens heeft, dat wij ook schouder aan schouder staan met Oekraïne in alle opzichten. Maar het maximaal haalbare is volgens mij dat we zoeken wat we op korte termijn kunnen doen om de samenwerking te verdiepen", aldus de premier. Hij stelt Zelenski niet gevraagd te hebben de tweet te verwijderen. "De relatie is uitstekend. Ik ga daar absoluut niet toe oproepen."

Volgens Rutte zal de Europese Commissie allereerst de aanvraag van Oekraïne bekijken, evenals die van Georgië en Moldavië. "Dat is een uitermate bureaucratisch proces. We weten van de Westelijke Balkan dat het tientallen jaren kan duren. Dat is zó ver weg, het gaat nu om de korte termijn."

Het gesprek met de Oekraïense president terwijl in diens land gevochten wordt tegen de Russische invasie was volgens Rutte "zeer indrukwekkend". "Je ziet dat er nu clusterbommen worden ingezet. Je ziet dat er artilleriebeschietingen zijn, ook van appartementengebouwen. Het is echt verschrikkelijk. Kinderen die omkomen. Het is één grote humanitaire ramp."

