EU-landen denken over sancties tegen meer oligarchen

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe sancties waar de Europese Unie aan werkt, treffen waarschijnlijk opnieuw een aantal oligarchen en politici en de scheepvaart. Ook drie Belarussische banken kunnen zich opmaken voor strafmaatregelen, zeggen Brusselse bronnen tegen onder meer de persbureaus Reuters en Bloomberg.

De ambassadeurs van de 27 EU-landen buigen zich dinsdagmiddag over het inmiddels vierde sanctiepakket, dat Rusland nog verder in het nauw moet brengen. Ze hopen het Kremlin zo te bewegen af te zien van verder oorlogsgeweld tegen Oekraïne. Voor de maatregelen is de steun van alle lidstaten nodig.

Na zeven Russische banken worden mogelijk ook drie Belarussische geweerd van SWIFT, de internationale communicatiedienst voor financiële instellingen. Belarus, trouw bondgenoot van zijn grote buur Rusland, dient onder meer als uitvalsbasis voor diens invasie in Oekraïne.

De afgelopen dagen werd ook het sluiten van Europese havens als die van Rotterdam voor Russische scheepvaart geopperd. Maar die zware sanctie ligt volgens Bloomberg en Reuters vooralsnog niet op tafel. Wel zou de EU de export van scheepvaartbenodigdheden naar Rusland willen beperken.

De unie probeerde de afgelopen twee weken met zware strafmaatregelen onder meer het Russische geldverkeer te raken. Om te voorkomen dat de Russische overheid en elite uitwijken naar andere financiële netwerken heeft Brussel ook cryptomunten in het vizier.

