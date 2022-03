Minister Hoekstra: 'Oorlog in Oekraïne is nieuw tijdperk voor NL in de EU'

dinsdag 8 maart 2022 , 13:44

DEN HAAG (PDC) - Minister Hoekstra heeft in een brief de inzet van kabinet-Rutte IV op het terrein van Buitenlandse Zaken toegelicht. De brief is geschreven tegen de achtergrond van de oorlog die in Oekraïne woedt.

De minister schrijft dat de oorlog de schijnwerpers zet op een trend die al langer zichtbaar was: een verschuiving van de machtsverhoudingen. Dit, samen met de druk op democratische samenlevingen en acute Russische agressie, vragen om een aangepaste strategie die gebruikt moet worden in Nederlands buitenlands beleid.

Het kabinet wil een volwassenwording van de EU als machtspolitieke speler. Dit moet tot uitdrukking komen in militair vermogen en in versterking van de Europese weerbaarheid. De EU moet in staat zijn om economische macht effectief in te zetten voor eigen belangen, voor een grotere geopolitieke rol.

De eensgezinde reactie van de EU op de Russische invasie heeft laten zien dat er op korte termijn grote stappen kunnen worden gezet, stelt de minister. Deze lijn moet door worden gezet en daar wil het kabinet in investeren.

Bron: Rijksoverheid

Terug naar boven