Talkshow: waar is Europa in de gemeenteraadsverkiezingen?

maandag 7 maart 2022 , 11:39

DEN HAAG (PDC) - Europese samenwerking en regelgeving spelen een grote rol in onze lokale omgeving. Van milieu- tot asielregels: uiteindelijk zijn het gemeenten die het Europese beleid uit moeten voeren. Toch blijft dit een onderbelicht thema. Dus vraagt de Haagse Hogeschool zich af: waar is Europa in de gemeenteraadsverkiezingen?

Om een betere kijk te geven op de relatie tussen gemeenten en de EU organiseert de Haagse Hogeschool een live talkshow op 9 maart 2022 tussen 15:00 en 16:00. In het gesprek spreken lector Mendeltje van Keulen en onderzoeker Tibor Hargitai van de Haagse Hogeschool over de Europese dimensie van het gemeentelijk bestuur met drie praktijkexperts.

Bekijk deze talkshow gratis via onderstaande link.

Op 2 juni 2022 organiseert de Haagse Hogeschool een bredere conferentie over dit onderwerp.

Bron: Haagse Hogeschool

