Turkse president Erdogan belt Poetin en wil bemiddelen, EU hoopt op China

zaterdag 5 maart 2022 , 11:58

ANKARA/MADRID (ANP/RTR) - De Turkse president Erdogan spreekt zondag met zijn Russische ambtgenoot Poetin over de oorlog in Oekraïne. Turkije wil volgens een woordvoerder van Erdogan nog steeds bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Het land heeft goede betrekkingen met beide elanden en wil dat zou houden.

Erdogan zal zijn Russische ambtgenoot vragen onmiddellijk een einde aan de strijd te maken en onderhandelingen "op hoog niveau" te beginnen. Die moeten onder meer gaan over een blijvende wapenstilstand en over evacuaties van burgers. Deze gesprekken zouden in Turkije kunnen worden gehouden. De Turkse buitenlandminister Çavusoğlu hoopt dat op een eerder geplande conferentie in Antalya, 11 tot 13 maart, stappen in die richting kunnen worden gezet. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft al gezegd dat hij komt.

De buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, hoopt op zijn beurt dat China zich inspant om te bemiddelen. Hij zei dat "vanzelfsprekend" Europa en de VS niet kunnen bemiddelen in het conflict. Borrell vertrouwt erop dat China dat wel kan. De EU heeft echter volgens Borrrell Beijing er niet om gevraagd en het land heeft ook geen bemiddelingspogingen ondernomen.

China kijkt de kat uit de boom en heeft grote economische belangen in het Westen. Het kan anderzijds profiteren van de breuk tussen Europa en Rusland. Een Russisch persagentschap bracht bijvoorbeeld dit weekend een verhaal over Chinese auto's die de geliefde Europese modellen zouden kunnen vervangen.

