Italië wil Europese maximumaankoopprijs voor Russisch gas

zaterdag 5 maart 2022 , 11:34

ROME (ANP/BLOOMBERG/RTR/DPA) - Italië gaat de Europese Commissie voorstellen om een maximumprijs in te stellen voor de aankoop van Russisch gas. Ligt de prijs daarboven, dan zouden Europese bedrijven geen zaken meer mogen doen met Rusland, zegt minister Roberto Cingolani van ecologische transitie in een interview in de krant Corriere della Sera.Volgens Cingolani zorgt de angst voor verstoring van gasleveringen nu voor hoge prijzen waar alleen Gazprom en dus de Russische staat van profiteert.

Italië is een van de Europese landen die het meest afhankelijk is van Russisch gas. Ongeveer 40 procent van al het gas in Italië wordt uit Rusland ingevoerd. Het Zuid-Europese land werkt daarom hard aan alternatieven. Zo vliegt minister Luigi Di Maio zaterdag samen met de topman van olie- en gasconcern Eni naar Qatar om daar afspraken te maken voor meer gasleveringen. Eerder gingen de twee al op een vergelijkbare reis naar Algerije.

Daarnaast wil Italië ook meer gas uit Azerbeidzjan halen en meer capaciteit voor de invoer van vloeibaar gemaakt gas (lng) creëren. Dat wordt namelijk doorgaans per schip aangevoerd.

Tegelijkertijd zou Europa, onder voorwaarden, best een winter zonder Russisch gas kunnen, stelt onderzoeksbureau Aurora Energy Research. Er ontstaat dan een tekort van 109 miljard kubieke meter aan gas, zo'n 38 procent van al het gasverbruik in Europa. Dat moet door andere leveringen en besparingen van verbruik worden opgelost.

Het extra gas uit andere bronnen kan via bestaande pijpleidingen, extra lng-leveringen en het oppompen van meer eigen gas worden gerealiseerd. Ook de gasreserves spelen een belangrijke rol. Die zouden aan het begin van de winter voor 90 procent gevuld moeten zin. Dat kost wel tussen de 60 miljard en 100 miljard euro, denken de onderzoekers.

Tegelijkertijd kunnen Europese landen het uitschakelen van kolen- en kerncentrales uitstellen. Daarmee wordt de hoeveelheid benodigd gas met zo'n 12 miljard kubieke meter verminderd. Wel stijgt ook de CO2-uitstoot door de kolencentrales. Als er ook geen kolen uit Rusland meer worden ingevoerd wordt het wel een "grote uitdaging" om nog voldoende stroom op te kunnen wekken.

Terug naar boven