Hoekstra: sluiten haven Rotterdam voor Russen niet onbespreekbaar

vrijdag 4 maart 2022 , 20:16

Bron: © Hans Nielen

BRUSSEL (ANP) - Russische schepen de toegang tot de haven van Rotterdam verbieden als straf voor de invasie in Oekraïne is voor het kabinet niet onbespreekbaar als ook andere havens als Antwerpen en Hamburg dat doen, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). "Wij hebben aangegeven dat geen enkel onderdeel van de sancties buiten haken geplaatst wordt en we ook bereid zijn hier naar te kijken. Maar het is essentieel dat je daar in gezamenlijkheid in optrekt."

De discussie over het blokkeren van havens voor Russische schepen loopt al langer. Ook tijdens spoedberaad van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken vrijdag in Brussel lag de kwestie op tafel. Er zal in de komende dagen verder over gesproken worden, zei Hoekstra na afloop.

Uitzonderlijk schoven ook de Amerikaanse minister Antony Blinken, de Britse Liz Truss en de Canadese Mélanie Joly aan, evenals NAVO-chef Jens Stoltenberg. Vanuit Oekraïne belde buitenlandminister Dmitro Koeleba in. Volgens Hoekstra gaat er een "belangrijke signaalwerking" uit van de eenheid die wordt getoond. Ook stemmen ze zoveel mogelijk hun acties af.

De VS kondigden donderdag sancties aan tegen ́Russische elites en familieleden. Volgens Hoekstra gaat de EU nu ook kijken hoe familieleden van oligarchen kunnen worden getroffen. "Als je je realiseert dat een deel van dat vermogen is weggesluisd naar familieleden of anderen, hoe kun je dan zorgen dat je daar aan kan komen op een verstandige manier", zei Hoekstra.

De ministers spraken onder meer over het effect van al ingestelde strafmaatregelen en mogelijke nieuwe sancties maar namen daarover geen besluit.

Terug naar boven